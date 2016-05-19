В Сумах отправили первую партию призывников в ВСУ

Как сообщил Сумской городской военный комиссар Михаил Притыка, среди новобранцев юноши в возрасте от 18 до 27 лет. В общем плановое задание осеннего призыва для города составляет 99 человек.
Призывники, которые еще не получили высшее образование будут проходить службу полтора года, те же, кто получил квалификацию магистра или специалиста - в течение 12 месяцев. Дислокация будущих защитников сосредоточена на мирной территории страны, и ни в коем случае не в зоне проведения Операция Объединенных сил (ООС).
Вместе с тем в военкомате существует негласное правило - для тех, кто прибывает в учреждение самостоятельно, после прохождения медицинской комиссии и определения степени годности есть возможность лично выбрать место службы.
За уклонение от призыва на военную срочную службу, неявку военнообязанных в военкомат и за потерю военно-учетных документов предусмотрено административное наказание в виде штрафа и уголовное наказание в размере до трех лет лишения свободы.
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