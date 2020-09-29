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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09387

«А мы лежим тут и тихо умираем!»: как в Сумах лечат ковидных больных

Сумская журналистка Юлия Зайцева написала в Фейсбуке о телефонном звонке пожилого мужчины, который лежит на стационаре с COVID-19.

«Це моторошно – почути такі слова в слухавку. До мене телефонував пацієнт сумської лікарні, хворий на КОВІД-19. Я не називатиму прізвище, бо не встигла запитати в нього дозволу. Чоловіку важко дихати і розмовляти. Але найстрашніше  – чоловік в розпачі. Ось кілька деталей з його розповіді: всі препарати – за власний кошт. Зокрема, на антибіотики щодня - понад 1200 гривень, ще 150 - на уколи в живіт, що розріджують кров, і кілька сотень на інші ліки. На все відділення чергує ОДНА(!) медсестра, яка ледь встигає швидко проводити необхідні процедури. Навіть у такому  важкому стані чоловік намагався розібратися  у фінансуванні лікування КОВІД-хворих. Він телефонував до міністерства охорони здоров’я та обласного департаменту.  Щоправда, каже, виразних відповідей не почув. 

Нам щодня розповідають про нові рекорди кількості захворілих. Чому немає чіткої, прозорої інформації про фінансування? Які ліки є в розпорядженні медиків? На яке безкоштовне лікування може розраховувати людина з обмеженим достатком?», - написала она.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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