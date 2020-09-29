«А мы лежим тут и тихо умираем!»: как в Сумах лечат ковидных больных

«Це моторошно – почути такі слова в слухавку. До мене телефонував пацієнт сумської лікарні, хворий на КОВІД-19. Я не називатиму прізвище, бо не встигла запитати в нього дозволу. Чоловіку важко дихати і розмовляти. Але найстрашніше – чоловік в розпачі. Ось кілька деталей з його розповіді: всі препарати – за власний кошт. Зокрема, на антибіотики щодня - понад 1200 гривень, ще 150 - на уколи в живіт, що розріджують кров, і кілька сотень на інші ліки. На все відділення чергує ОДНА(!) медсестра, яка ледь встигає швидко проводити необхідні процедури. Навіть у такому важкому стані чоловік намагався розібратися у фінансуванні лікування КОВІД-хворих. Він телефонував до міністерства охорони здоров’я та обласного департаменту. Щоправда, каже, виразних відповідей не почув.
Нам щодня розповідають про нові рекорди кількості захворілих. Чому немає чіткої, прозорої інформації про фінансування? Які ліки є в розпорядженні медиків? На яке безкоштовне лікування може розраховувати людина з обмеженим достатком?», - написала она.
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