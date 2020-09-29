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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:27191

До 6 лет лишения свободы грозит серийным ворам

Глуховским отделом Шосткинской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, которые обворовывали квартиры глуховчан.

Установлено, что одному из обвиняемых 42 года, до этого он уже был 9 раз осужден, в основном за кражи. Его сообщнику 38 лет, в места несвободы за аналогичные преступления он попадал 8 раз. Имея соответствующий опыт, после освобождения из мест лишения свободы мужчины продолжили свою преступную деятельность. Вместе или поодиночке в отсутствие хозяев они проникали в дома или подсобные помещения жителей г. Глухова и Глуховского района, откуда похищали все ценные вещи. Преимущественно добычей злоумышленников были бытовые приборы. Только за два месяца мужчины успели обокрасть 11 домов.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в помещение) УК Украины. В то же время младшего судить также и за незаконное хранение оружия, у него изъяли во время обыска по месту жительства (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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