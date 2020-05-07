Завтра в Сумах откроют «Романтику» На 7 октября в Сумах назначено открытие капитально отремонтированного здания МЦ «Романтика».

Открытие планируется на 16.00.

Напомним: ремонт начали еще в 2017 году, планировали открывать 1 июня 2019 года, на День города, на Новый год и т.д., но доделали только сейчас. Вложили в ремонт здания, фасада и сквера более 50 млн грн.