Сумчанка выиграла Кубок Харькова по современному мечу 6 раз В Сумском отделении Сумского Клуба исторической реконструкции «Князь» уверенно добавляется титулованных бойцов.

И постоянно пополняется коллекция медалей и наград. На этих выходных Ярослава Дегтяренко на турнире «Кубок Харькова» по современному меч боя добыла 6 золотых медалей в номинациях: «щит-меч» девушки, «полуторный меч» девушки, «полноконтактные поединки» среди девушек, «щит-меч» девушки 16-17 лет, «полуторный меч» девушки 16-17 лет, «баклер меч» девушки 16-17 лет, а также два «серебра» в номинациях «щит-меч» 16-17 лет и «полуторный меч» 16-17 лет.

Иван Мельников принимал участие в этих соревнованиях и получил два третьих места: «баклер-меч» 18 и «полноконтактные поединки» легкий вес.