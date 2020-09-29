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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30206

Сумчанка выиграла Кубок Харькова по современному мечу 6 раз

В Сумском отделении Сумского Клуба исторической реконструкции «Князь» уверенно добавляется титулованных бойцов.

И постоянно пополняется коллекция медалей и наград. На этих выходных Ярослава Дегтяренко на турнире «Кубок Харькова» по современному меч боя добыла 6 золотых медалей в номинациях: «щит-меч» девушки, «полуторный меч» девушки, «полноконтактные поединки» среди девушек, «щит-меч» девушки 16-17 лет, «полуторный меч» девушки 16-17 лет, «баклер меч» девушки 16-17 лет, а также два «серебра» в номинациях «щит-меч» 16-17 лет и «полуторный меч» 16-17 лет.

Иван Мельников принимал участие в этих соревнованиях и получил два третьих места: «баклер-меч» 18 и «полноконтактные поединки» легкий вес.

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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