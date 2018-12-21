В Сумах провели первый чемпионат области по спортивному скалолазанию 3-4 октября в Сумах на скалодроме на Летней эстраде в городском парке прошел чемпионат области по спортивному скалолазанию.

Участие приняли 75 спортсменов, среди которых были как и дети 8-15 лет, так и взрослые. Казалось бы, что скалолазание и Сумы далекие между собой понятия, но этот спорт в нашем городе развивается. Эти соревнования показали, что спортивный интерес и демонстрация мастерства каждого из участников - хороший соревновательный опыт и возможность для развития спорта в целом.

Невероятно приятно было видеть участников из других районов области: это Белополье, Великая Чернеччина и Шостка.

Соревнования организовывали: Управления молодежи и спорта Сумской ОГА, Клуб туристов-альпинистов имени Евгения Абалакова, Альпклуб «Сумы».

Трассы подготовили: мастер спорта международного класса по альпинизму, тренер секции скалолазания в Клубе «Абалаковец» Сергей Бублик и мастер спорта по альпинизму Николай Шимко.

Победители и призеры:

І группа (8-9 лет)

Скорость:

І место - Береговая Татьяна, «Абалаковец» и Ключник Арсений, г. Белополье

ІІ место - Кальченко Эмилия, «Абалаковец» и Лопатка Марк, «Абалаковец»

ІІІ место - Билан Ульяна, «Абалаковец» и Бессарабов Иван, г. Сумы

Сложность:

І место - Кальченко Эмилия, «Абалаковец» и Лопатка Марк, «Абалаковец»

ІІ место - Береговая Татьяна, «Абалаковец» и Бессарабов Иван, г. Сумы

ІІІ место - Богатыренко Алексанра, г. Белополье и Ключник Арсений, г. Белополье

II группа (10-11 лет)

Скорость:

І место - Усик Анна, «Абалаковец» и Харченко Иван, «Абалаковец»

ІІ место - Тимченко Вера, «Абалаковец» и Сарбаев Иван, «Абалаковец»

ІІІ место - Ракитина Ксения, «Абалаковец» и Косяненко Иван, «Абалаковец»

Сложность

І место - Усик Анна, «Абалаковец» и Сарбаев Иван, «Абалаковец»

ІІ место - Тимченко Вера, «Абалаковец» и Харченко Иван, «Абалаковец»

ІІІ место - Ракитина Ксения, «Абалаковец» и Косяненко Иван, «Абалаковец»

III группа (12-13 лет)

Скорость:

І место - Мельник Валерия, с. В.Чернеччина и Линиченко Тарас, «Абалаковец»

ІІ место - Овсяник Ирина, г. Белополье и Карпуша Николай, «Абалаковец»

ІІІ место - Зеленская Екатерина, с. В.Чернеччина и Бутрым Глеб, «Абалаковец»

Сложность:

І место - Овсяник Ирина, г. Белополье и Линиченко Тарас, «Абалаковец»

ІІ место - Мельник Валерия, с. В.Чернеччина и Карпуша Николай, «Абалаковец»

ІІІ место - Третьяк Наталья, г. Белополье и Бутрым Глеб, «Абалаковец»

IV группа (14-15 лет)

Скорость:

І место - Скрынник Василиса, «Абалаковец» и Захаров Святослав, «Абалаковец»

ІІ место - Акилова Дарья, «Абалаковец» и Лупий Андрей, «Абалаковец»

ІІІ место - Ейбог Анастасия, г. Белополье и Бруев Максим, «Абалаковец»

Сложность:

І место - Скрынник Василиса, «Абалаковец» и Захаров Святослав, «Абалаковец»

ІІ место - Акилова Дарья, «Абалаковец» и Бруев Максим, «Абалаковец»

ІІІ место - Ейбог Анастасия, г. Белополье и Лупий Андрей, «Абалаковец»

Взрослые

І группа (16-17 лет)

Скорость:

І место - Ярош Никита, «Абалаковец»

ІІ место - Голубцов Станислав, «Абалаковец»

ІІІ место - Пархоменко Максим, «Абалаковец»

Сложность:

І место - Ярош Никита, «Абалаковец»

ІІ место - Голубцов Станислав, «Абалаковец»

ІІІ место - Пархоменко Максим, «Абалаковец»

II группа (18-19 лет)

Скорость:

І место - Устименко Ксения, «Абалаковец» и Гринка Артем, «Абалаковец»

ІІ место - Балдыч Алина, клуб «На грани» и Кокуренчук Филипп, «Абалаковец»

ІІІ место - Кульченко Егор, клуб «На грани»

Сложность:

І место - Устименко Ксения, «Абалаковец» и Гринка Артем, «Абалаковец»

ІІ место - Балдыч Алина, клуб «На грани» и Кокуренчук Филипп, «Абалаковец»

ІІІ место - Кульченко Егор, клуб «На грани»

III группа (20 лет и старше)

Скорость:

І место - Линиченко Виктория, г. Сумы и Цапковатый Роман, г. Сумы

ІІ место - Мищенко Инна, г. Сумы и Мигаль Андрей, г. Сумы

ІІІ место - Майборода Татьяна, г. Сумы и Бессарабов Максим, г. Сумы

Сложность:

І место - Панченко Екатерина, г. Шостка и Бессарабов Максим, г. Сумы

ІІ место - Мищенко Инна, г. Сумы и Николаенко Ярослав, г. Сумы

ІІІ место - Майборода Татьяна, г. Сумы и Анохин Роман, г. Сумы