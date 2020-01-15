Сумський ТЮГ запрошує на вечірні онлайн-перегляди

А зараз, коли до театру через карантин завітати неможливо, театр поспішає до глядачів.
Однією з окрас репертуару театру є чудова, наповнена гумором комедія- жарт «Пошились у дурні» у постановці народної артистки України Олександри Сокол. Ця класична комедія за однойменною п’єсою Марка Кропивницького розповідає про перипетії життя двох родин.
У виставі задіяний майже весь творчий склад театру. А роль Скакунця ще декілька років тому грав талановитий, багатогранний актор Генадій Богомолов, який, нажаль, вже відійшов у вічність…
Роль бабки на весіллі , не дивлячись на епізодичність, яскраво зіграла талановита, експресивна актриса Ірина Тарновська, яка теж відійшла у вічність...
Але пам’ять про Геннадія Богомолова і Ірину Тарновську живе в серцях колег і глядачів… Тож згадаймо ...
Тож, якщо Ви скучили за яскравими враженнями, дотепним українським гумором та відчуттям мистецького натхнення, заходьте на сторінку та у групу Сумського обласного театру для дітей та юнацтва. Вже у четвер, 8 жовтня об 18-00 запрошуємо вас, наші шановні глядачі, на ОНЛАЙН-ПЕРЕГЛЯД комедії "Пошились у дурні".
Посилання на ютуб-канал буде викладено 8 жовтня о 18-00 у соцмережі Facebook на офіційній сторінці Сумського обласного театру для дітей та юнацтва, у офіційній групі та на сайті театру.
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