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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00128

Сумчан приглашают на кросс-гандикап на Чешке

9-й кросс-гандикап вокруг озера Чеха планируется провести 14 ноября.

Участникам предлагается две дистанции: 3 (1 круг) и 15 км (5 кругов). Каждый участник стартует с разницей во времени в зависимости от возраста. Самые старшие первые, самые младшие последние.

Зарегистрироваться на забег можно здесь.

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Сумчан запрошують на виставку Олександра Яловенка «З любов'ю до України»
Вчера 08:02

Сумчан запрошують на виставку Олександра Яловенка «З любов'ю до України»

Сумська міська галерея презентує виставку живопису Олександра Яловенка "З любов'ю до України"....

Сумские футзалисты сыграют в Ивано-Франковске (трансляция)
03.10.2020 07:43

Сумские футзалисты сыграют в Ивано-Франковске (трансляция)

Сегодня, 3 октября, АФФК «Сумы» проведет матч 7-го тура Экстра-лиги против «Урагана»....

Сумчан приглашают на чемпионат города по многоповторному жиму штанги
02.10.2020 13:29

Сумчан приглашают на чемпионат города по многоповторному жиму штанги

Федерация пауэрлифтинга Сумы приглашает всех желающих принять участие в чемпионате города по многоповторному жиму штанги лежа, который пройдет 17 октября....

В Сумах перенесли ночной забег в аэропорту и отменили вертикальный
02.10.2020 09:29

В Сумах перенесли ночной забег в аэропорту и отменили вертикальный

В связи с карантинными ограничениями в Сумах перенесли ночной забег в аэропорту....

У Сумах пройде виставка під відкритим небом
01.10.2020 16:09

У Сумах пройде виставка під відкритим небом

Відкриття виставки “Очікування Vs Реальність” відбудеться 2 жовтня о 10:00 на вулиці Соборна, 27 (поряд з сумською міською галереєю)....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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