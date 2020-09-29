Сумчан приглашают на кросс-гандикап на Чешке 9-й кросс-гандикап вокруг озера Чеха планируется провести 14 ноября.

Участникам предлагается две дистанции: 3 (1 круг) и 15 км (5 кругов). Каждый участник стартует с разницей во времени в зависимости от возраста. Самые старшие первые, самые младшие последние.

Зарегистрироваться на забег можно здесь.