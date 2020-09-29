Сумчан приглашают на кросс-гандикап на Чешке

Участникам предлагается две дистанции: 3 (1 круг) и 15 км (5 кругов). Каждый участник стартует с разницей во времени в зависимости от возраста. Самые старшие первые, самые младшие последние.
Зарегистрироваться на забег можно здесь.
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