В Сумской детской больнице проводится ремонт, чтобы развернуть допкойки для больных с COVID-19 Детская клиническая больница Св. Зинады – единственное медучреждение области, которое принимает детей с подозрением на коронавирус или уже с подтвержденным диагнозом.

Госпитализируют таких больных в новый корпус, где находятся три инфекционных отделения. Там развернуто 115 коек. На сегодня в больнице лечиться 4 детей с установленным COVID -19 и 21 ребенок – с подозрением на инфицирование. Все же в медучреждении планируют расширить ковидные койки - до 230-ти. Для этого ремонтируется еще одно отделение в старом корпусе, чтобы при необходимости развернуть дополнительные койки для оказания помощи детям. В этом корпусе в прошлом году завершились работы по термомодернизации – он стал теплым, красивым и комфортным для пациентов.

На ремонт помещений второго этажа выделено 2116 тыс. грн. За эти средства модернизируется отделение анестезиологии с койками для интенсивной терапии (туда проведены кислородные точки), куда будут помещаться тяжелые больные. И – ремонтируется отделение неврологии, которое находится рядом. Оно будет приспособлено для пациентов с коронавирусом. Палаты укомплектуют новой медицинской мебелью (в том числе – удобными функциональными кроватями), обустроят отдельные санузлы, которых до этого не было. Также, учитывая пожелания горожан, планируют закупить в каждую палату холодильник.

К слову, когда в 2009 году была пандемия «свиного» гриппа H1N1, – детская горбольница тоже принимала пациентов со всей области. Было развернуто 260 коек и пролечено около 1500 больных детей, пишет Ваш шанс.