В Сумскую горбольницу № 5 купили новый рентген-аппарат, а ставить его некуда Горотдел здравоохранения Сум обратился на планово-бюджетную депутатскую комиссию горсовета с просьбой срочно выделить из горбюджета финансирование на решение проблемы, которая возникла в 5-й горбольнице.

Дело в том, что недавно больница купила современную цифровую радиографическую рентгеновскую систему Еcoviеw 9 plus за 2,5 млн. грн. Установить ее планировалось на первом этаже поликлиники, во флюорографическом кабинете отделения лучевой диагностики. В этом кабинете раньше находился старый рентген-аппарат (2007 г.в.), который вышел из строя из-за постоянных серьезных перегрузок и на сегодня уже списан. Однако выяснилось, что для новой радиографической рентген-системы указанное помещение не подходит (не соответствует саннормам, ГСН, нормам безопасности для такого оборудования и т.д.), пишет Ваш шанс.

На то, чтобы капитально отремонтировать кабинет и привести его в соответствие всем требованиям, необходимо ни много, ни мало, 550 тыс. грн. А до тех пор больница не сможет запустить новую рентген-систему в действие и начать ее использовать. Но найдутся ли такие деньги в бюджете громады практически в самом конце бюджетного года - неизвестно…