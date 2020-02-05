Сумские патрульные показали, как задержали живодера (видео)

Заявительница рассказала, что мужчина, житель одной из многоэтажек, нанес ножевые ранения собаке. Даже хуже, все произошло на глазах детей, играющих на детской площадке рядом.
За считанные минуты патрульные прибыли на место происшествия. Информация подтвердилась. Инспекторы обнаружили пса без признаков жизни. Благодаря очевидцам, стражи порядка быстро установили адрес проживания 59-летнего мужчины, причастного к этому событию, где и задержали его. Однако сам сумчанин категорически отрицал свою причастность к преступлению.
На место происшествия для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 299 (Жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего) УК.
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