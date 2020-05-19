В Сумах на пожаре погиб мужчина

В 5:53 на линию 101 поступило сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире на пятом этаже жилого дома в Сумах на ул. Римского-Корсакова. На месте происшествия было найдено тело погибшего мужчины, 1960 г.р., который злоупотреблял алкогольными напитками и пренебрегал элементарными правилами поведения в быту. Причина пожара выясняется, сообщает городской отдел управления ГСЧС Украины в Сумской области
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23 сентября в 23:43 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме в с. Отчкино Середина-Будского района....
22 августа в 10:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Свободы в с....
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Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности огонь продолжает уносить жизни....