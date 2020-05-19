В Сумах на пожаре погиб мужчина Пожар произошел сегодня ночью, 7 октября, в Сумах.

В 5:53 на линию 101 поступило сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире на пятом этаже жилого дома в Сумах на ул. Римского-Корсакова. На месте происшествия было найдено тело погибшего мужчины, 1960 г.р., который злоупотреблял алкогольными напитками и пренебрегал элементарными правилами поведения в быту. Причина пожара выясняется, сообщает городской отдел управления ГСЧС Украины в Сумской области