На Сумщине 209 новых случаев заболевания COVID-19 На утро 7 октября в Сумской области подтверждено 5885 случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки болезнь подтверждена у 209 человек. Два человека с подтвержденным диагнозом умерли, - всего 87. 64 человека выздоровели, - всего 2067. Продолжают лечиться 3731.