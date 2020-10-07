На Сумщине уже 5885 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: подробности По состоянию на 7 октября в Сумской области 5885 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 209 человек (Сумы - 165, Шостка - 1, Конотоп - 1, Ромны – 14, Белопольский р-н - 3, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 1, Роменский р -н - 5, Сумской р-н - 18).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 87 летальных случаев, из них 2 - за прошедшие сутки (Белопольский р-н, Сумской р-н).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 2067 человека, из них за минувшие сутки - 64 (Сумы - 34, Шостка - 1, Конотоп - 10, Ахтырка - 1, Лебедин 2, Конотопский р-н - 1, Лебединский р-н - 1, Недригайловский р н - 3, Ахтырский р-н - 1, Середина-Будский р-н - 7, Сумской р-н - 3).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 3772 случая заболевания, в Сумском районе - 404, Белопольский район - 139, Бурынский район - 34, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 42, Глуховский район – 27, г. Конотоп - 272, Конотопский район - 64, Краснопольский р-н - 55, Кролевецкий район - 117, г. Лебедин - 118, Лебединский р-н – 21, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 99, г. Ахтырка - 136, Ахтырский р-н - 36, Путивльский район – 17, г. Ромны - 167, Роменский район - 75, Середина-Будский р-н - 39, Тростянецкий район - 100, г. Шостка - 128, Шосткинский р-н - 9, Ямпольский р-н - 10.