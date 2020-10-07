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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:19239

В Украине очередной коронавирусный антирекорд

В Украине зафиксировано 4753 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки.

7 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 239 337 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4597 летальных, 105970 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4753 новых случая. Всего проведено 2455407 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2569 пациентов. Умерло 77/

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 7074 случая;

- Волынская область - 9037 случаев;

- Днепропетровская область - 7688 случаев;

- Донецкая область - 4824 случая;

- Житомирская область - 7221 случай;

- Закарпатская область - 10 373 случая;

- Запорожская область - 4862 случая;

- Ивано-Франковская область - 14 562 случая;

- Кировоградская область - 1215 случаев;

- Киев - 25474 случаи;

- Киевская область - 10 291 случай;

- Львовская область - 21 696 случаев;

- Луганская область - 1394 случая;

- Николаевская область - 4025 случаев;

- Одесская область - 15 337 случаев;

- Полтавская область - 3497 случаев;

- Ривненская область - 13 532 случая;

- Сумская область - 5885 случаев;

- Тернопольская область - 14 737 случаев;

- Харьковская область - 22 136 случаев;

- Херсонская область - 1591 случай;

- Хмельницкая область - 7473 случая;

- Черновицкая область - 15 589 случаев;

- Черкасская область - 4917 случаев;

- Черниговская область - 4907 случаев.

Общество Коронавирус

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