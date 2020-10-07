В Украине очередной коронавирусный антирекорд

7 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 239 337 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4597 летальных, 105970 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4753 новых случая. Всего проведено 2455407 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2569 пациентов. Умерло 77/
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 7074 случая;
- Волынская область - 9037 случаев;
- Днепропетровская область - 7688 случаев;
- Донецкая область - 4824 случая;
- Житомирская область - 7221 случай;
- Закарпатская область - 10 373 случая;
- Запорожская область - 4862 случая;
- Ивано-Франковская область - 14 562 случая;
- Кировоградская область - 1215 случаев;
- Киев - 25474 случаи;
- Киевская область - 10 291 случай;
- Львовская область - 21 696 случаев;
- Луганская область - 1394 случая;
- Николаевская область - 4025 случаев;
- Одесская область - 15 337 случаев;
- Полтавская область - 3497 случаев;
- Ривненская область - 13 532 случая;
- Сумская область - 5885 случаев;
- Тернопольская область - 14 737 случаев;
- Харьковская область - 22 136 случаев;
- Херсонская область - 1591 случай;
- Хмельницкая область - 7473 случая;
- Черновицкая область - 15 589 случаев;
- Черкасская область - 4917 случаев;
- Черниговская область - 4907 случаев.
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