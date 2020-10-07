В Украине очередной коронавирусный антирекорд В Украине зафиксировано 4753 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки.

7 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 239 337 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4597 летальных, 105970 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4753 новых случая. Всего проведено 2455407 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2569 пациентов. Умерло 77/ Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: - Винницкая область - 7074 случая; - Волынская область - 9037 случаев; - Днепропетровская область - 7688 случаев; - Донецкая область - 4824 случая; - Житомирская область - 7221 случай; - Закарпатская область - 10 373 случая; - Запорожская область - 4862 случая; - Ивано-Франковская область - 14 562 случая; - Кировоградская область - 1215 случаев; - Киев - 25474 случаи; - Киевская область - 10 291 случай; - Львовская область - 21 696 случаев; - Луганская область - 1394 случая; - Николаевская область - 4025 случаев; - Одесская область - 15 337 случаев; - Полтавская область - 3497 случаев; - Ривненская область - 13 532 случая; - Сумская область - 5885 случаев; - Тернопольская область - 14 737 случаев; - Харьковская область - 22 136 случаев; - Херсонская область - 1591 случай; - Хмельницкая область - 7473 случая; - Черновицкая область - 15 589 случаев; - Черкасская область - 4917 случаев; - Черниговская область - 4907 случаев.