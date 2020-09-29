На Сумщине мотоцикл столкнулся с автобусом

В результате столкновения водитель мотоцикла получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Его госпитализировали в Краснопольскую ЦРБ, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
По данным полиции, по состоянию на 6 октября на территории Сумской области с начала года произошло 242 ДТП, в которых 43 человека погибли и 247 пострадали (в прошлом году на эту же дату- 225 ДТП с 41 погибшим и 204 потерпевшими).
В ДТП на Сумщине тяжело пострадал велосипедист - полиция разыскала и задержала нетрезвого водителя авто....
Сегодня, 5 октября, около 13.00 произошло ДТП на ул. Чорновола....
Не смог проехать незамеченным - патрульные составили 2 административных материала на нетрезвого водителя, который совершил ДТП....
2 октября, в 13.30, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Луговая - Ярослава Мудрого....
На линию 102 поступило сообщение о ДТП на площади Покровской....