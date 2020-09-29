На Сумщине мотоцикл столкнулся с автобусом 6 октября в Краснопольском районе 44-летний водитель мотоцикла "Минск" столкнулся с припаркованным автобусом "Богдан".

В результате столкновения водитель мотоцикла получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Его госпитализировали в Краснопольскую ЦРБ, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

По данным полиции, по состоянию на 6 октября на территории Сумской области с начала года произошло 242 ДТП, в которых 43 человека погибли и 247 пострадали (в прошлом году на эту же дату- 225 ДТП с 41 погибшим и 204 потерпевшими).