На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание грузового автомобиля (видео) 6 октября, в 8:38 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля ГАЗ "3302" по ул. Независимости в г. Бурынь.

К месту происшествия выезжал дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части.

Пожар обнаружил владелец транспортного средства. По предварительным данным, мужчина вместе со свидетелем происшествия пытались самостоятельно укротить пожар имеющимися огнетушителями. Поняв, что это ему не под силу, он обратился за помощью в Службу спасения.

Уже через 3 минуты спасатели прибыли на место происшествия. Из-за несвоевременности вызова, огонь успел охватить моторный отсек, передние колеса и кабину автомобиля. В 8:47 пожар был локализован, в 8:55 - ликвидирован. Окончательная причина пожара устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.