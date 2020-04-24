В Ахтырке патрульные остановили водителя под кайфом Патрульные остановили водителя с признаками наркотического опьянения, да еще и веществом, похожим на наркотическое.

На автодороге Н 12 «Сумы – Полтава» в городе Ахтырка патрульные полицейские остановили водителя автомобиля ВАЗ-2107 за нарушение ПДД. Во время общения инспекторы сразу же обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Но вот от прохождения осмотра 35-летний мужчина категорически отказался. Поэтому патрульные составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое управляло с признаками опьянения) КоАП.

Но на этом общение водителя с патрульными не закончилось. Проведя ему поверхностную проверку, инспекторы обнаружили у него два бумажных свертка и один зип-пакет с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

Происхождение обнаруженных веществ устанавливала уже следственно-оперативная группа Ахтырского отделения полиции, которую патрульные вызвали на место происшествия. Следователями по этому факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УК.