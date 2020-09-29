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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:35136

На Сумщине будут судить директора предприятия за грубое нарушение законодательства о труде

Роменской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора одного из местных дочерних предприятий Государственной акционерной компании.

По данным следствия, директор предприятия в марте-апреле 2019 года уволили 12 работников, при этом не выплатил им в тот же день заработную плату при наличии денежных средств на расчетных счетах. Более того, несмотря на реальную возможность осуществить все необходимые выплаты, уволенные работники не получили средства до сих пор. Предприятие задолжало им почти 120 тыс. грн.

Действия директора предприятия квалифицированы по ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или исправительные работы на срок до двух лет.

Досудебное следствие проведено Роменским отделом полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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