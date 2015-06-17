В Сумах поспешили отметить 200-летие со дня рождения Ивана Харитоненко

6 октября в Сумах отметили 200-й день рождения Ивана Харитоненко. Произносились речи, возлагались цветы к памятнику. Но, даже на сайте Сумского горсовета указано, что родился Иван Харитоненко в 1822 году. Хотя википедия дает 1820 года. В госархиве Украины же указан 1822 год.
«Иван родился в семье Герасима Емельяновича и Варвары Ивановны Харитоненко. И сейчас в некоторых публикациях годом его рождения назван 1820 (видимо, потому, что именно этот год указан в «Энциклопедическом словаре» под ред. Брокгауза и Ефрона). Но еще в 1994 году в Государственном архиве Сумской области найдено запись в метрической книге Архангело-Михайловской церкви слободы Нижняя Сыроватка Сумского уезда, согласно которому установлено, что родился Иван 25 сентября, крещен 26 сентября 1822 г.; крестными были - обыватель слободы Иван Федорович Клименко и жена протоиерея Покровской церкви слободы Нижней Сыворотки Пелагея Степановна Томашевська».
Что интересно, ошиблись даже в Верховной Раде, выдав в декабре прошло года постановление «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году», где указывается, что 6 октября следует отметить 200-летие Ивана Харитоненко…
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