Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41667

В Сумах поспешили отметить 200-летие со дня рождения Ивана Харитоненко

На самом деле известный промышленник и меценат родился в 1822 году, то есть прошло всего 198 лет со дня его рождения.

6 октября в Сумах отметили 200-й день рождения Ивана Харитоненко. Произносились речи, возлагались цветы к памятнику. Но, даже на сайте Сумского горсовета указано, что родился Иван Харитоненко в 1822 году. Хотя википедия дает 1820 года. В госархиве Украины же указан 1822 год.

«Иван родился в семье Герасима Емельяновича и Варвары Ивановны Харитоненко. И сейчас в некоторых публикациях годом его рождения назван 1820 (видимо, потому, что именно этот год указан в «Энциклопедическом словаре» под ред. Брокгауза и Ефрона). Но еще в 1994 году в Государственном архиве Сумской области найдено запись в метрической книге Архангело-Михайловской церкви слободы Нижняя Сыроватка Сумского уезда, согласно которому установлено, что родился Иван 25 сентября, крещен 26 сентября 1822 г.; крестными были - обыватель слободы Иван Федорович Клименко и жена протоиерея Покровской церкви слободы Нижней Сыворотки Пелагея Степановна Томашевська».

Что интересно, ошиблись даже в Верховной Раде, выдав в декабре прошло года постановление «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году», где указывается, что 6 октября следует отметить 200-летие Ивана Харитоненко…

Общество Иван Харитоненко

По тематике

В Сумах отметили 200-летие Ивана Харитоненко
Вчера 11:24

В Сумах отметили 200-летие Ивана Харитоненко

Глава облгосадминистрации Роман Грищенко вместе с мэром Сум Александром Лысенко и народным депутатом Татьяной Рябухой почтили память известного украинского деятеля...

Сумской дизайнер создал серию плакатов с Харитоненко
25.09.2020 15:14

Сумской дизайнер создал серию плакатов с Харитоненко

Сумской дизайнер Дмитрий Дубовик создал постеры к 200-летию со дня рождения Ивана Харитоненко....

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Харитоненко
25.09.2020 08:54

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Харитоненко

200 лет назад в Нижней Сыроватке родился меценат, филантроп, промышленник-сахарозаводчик Иван Герасимович Харитоненко....

В Сумах представили виртуального гида Харитоненко
26.11.2019 16:55

В Сумах представили виртуального гида Харитоненко

Сегодня, 26 ноября, в Сумах презентовали Smart-разработку «Виртуальный гид с технологией дополненной реальности», в которой экскурсию по городу проводит Иван... 1

17.06.2015 11:53

В Сумах начали обсуждать переименование улицы Краснозвездинской в Харитоненко

В Сумах началось общественное обсуждение инициативы по переименованию улицы Краснозвездинской в улицу Ивана Харитоненко....

Новости

На Сумщине уже 5885 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: подробности
Сегодня 09:03
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
Чего ждать сумчанам от погоды до конца недели?
Сегодня 15:29
Сумской биатлонист выиграл чемпионат Украины
Сегодня 15:20
Сумы - в трауре по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевым
Сегодня 15:05
Появилось видео ликвидации пожара в доме, где был обнаружен труп человека (видео)
Сегодня 14:40
У Сумах відкрилась виставка живопису «З любов’ю до України»
Сегодня 14:30
В Сумах перенесли открытие «Романтики»
Сегодня 14:24
В Сумах появились борды и сити-лайты, которые объясняют функции депутатов
Сегодня 14:16
Полицейские Сумщины разыскали двух малолетних «путешественников»
Сегодня 14:01
На Сумщине чиновнику дали 5 лет за получение взятки
Сегодня 13:54
Ночью на Сумщине пожарные спасли лесной массив
Сегодня 13:46
view counter

Статьи

Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
29.09.2020 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
29.09.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.