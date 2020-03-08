Сумские лучники покорили кубок Украины

Сумские лучники завоевали на турнире 5 медалей. Лучшим среди мужчин стал Владислав Лесняк – первое место. Также первое место у сборной Сумщины в составе Артема Овчинникова, Владислава Лесняка и Алексея Гунбина и у смешанной команды – Евгения Чибисова и Артем Овчинников. «Серебро» в активе женской сборной – Евгения Чибисова, Ирина Хочина и Богдана Гапон и второй смешанной команды – Леся Снагощенко и Никита Шишкин.
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