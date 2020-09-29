С сегодняшнего дня на сумском водоканале ограничен прием граждан

Сделать это можно с понедельника по четверг с 07:30 до 16:30 и в пятницу с 07:30 до 15:15 через:
- электронную почту: callcentre-voda@ukr.net;
- использовав мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram по телефонам: (050) 3076397; (067) 5482078;
- позвонив по телефонам: 70-01-56, 70-01-57, 70-01-58; (050) 3423448, (050) 3423138, (050) 4474042, (067) 5761056.
Вместе с тем, на коммунальном предприятии напоминают, что при подаче заявления необходимо обязательно указать контактный номер телефона, адрес или лицевой счет потребителя для обратной связи.
В Украине зафиксировано 4753 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки....
По состоянию на 7 октября в Сумской области 5885 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Сумская журналистка Юлия Зайцева написала в Фейсбуке о телефонном звонке пожилого мужчины, который лежит на стационаре с COVID-19....
Участникам судебных заседаний и посетителям суда сообщают о том, что у одного из работников Сумского апелляционного суда подтвержден случай COVID-19....
Матч АФФК «Сумы» - «ХИТ» перенесен на декабрь....