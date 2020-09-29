С сегодняшнего дня на сумском водоканале ограничен прием граждан КП «Горводоканал» сообщает, что в связи со стремительным распространением заболеваемости коронавирусной инфекцией в Сумах с 7 октября ограничивает прием граждан, а обращения, заявления и жалобы просит предоставлять в телефонном режиме или онлайн.

Сделать это можно с понедельника по четверг с 07:30 до 16:30 и в пятницу с 07:30 до 15:15 через: - электронную почту: callcentre-voda@ukr.net; - использовав мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram по телефонам: (050) 3076397; (067) 5482078; - позвонив по телефонам: 70-01-56, 70-01-57, 70-01-58; (050) 3423448, (050) 3423138, (050) 4474042, (067) 5761056. Вместе с тем, на коммунальном предприятии напоминают, что при подаче заявления необходимо обязательно указать контактный номер телефона, адрес или лицевой счет потребителя для обратной связи.