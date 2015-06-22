В Шостке прощаются с погибшим курсантом Александром Бойко Сегодня, 7 октября, в Шостке прощаются с погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом Александром Бойко.

Церемония прощания происходит в Центре культуры и досуга по адресу: ул. Садовый бульвар, 13. Траурное шествие должно начаться в 13.00.

6 октября вертолетом Вооруженных сил Украины его тело доставили в Шостку. 7 октября в городе объявили Днем траура.

Курсант Александр Бойко, погибший в авиакатастрофе под Чугуевом 25 сентября, был родом из села Богдановка. Он был старшим из пяти детей в семье. Учился в Шосткинском лицее-интернате спортивного профиля, а затем - в Харьковском университете Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба. На момент аварии самолета Александру Бойко было 19 лет, пишет Суспільне.