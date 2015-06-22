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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:47489

В Шостке прощаются с погибшим курсантом Александром Бойко

Сегодня, 7 октября, в Шостке прощаются с погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом Александром Бойко.

Церемония прощания происходит в Центре культуры и досуга по адресу: ул. Садовый бульвар, 13. Траурное шествие должно начаться в 13.00.

6 октября вертолетом Вооруженных сил Украины его тело доставили в Шостку. 7 октября в городе объявили Днем траура.

Курсант Александр Бойко, погибший в авиакатастрофе под Чугуевом 25 сентября, был родом из села Богдановка. Он был старшим из пяти детей в семье. Учился в Шосткинском лицее-интернате спортивного профиля, а затем - в Харьковском университете Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба. На момент аварии самолета Александру Бойко было 19 лет, пишет Суспільне.

Общество Александр Бойко

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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