В Сумах женская консультация в роддоме теперь работает еще и в субботу

«Мы понимаем, что большинство наших пациенток заняты в рабочие дни, а тем более в связи с демографическими изменениями в стране выросли и показатели гинекологической и перинатальной заболеваемости, поэтому приняли решение создать условия для посещения наших специалистов в выходной день, чтобы позаботиться о женщинах и сохранить их репродуктивное здоровье. Ведь здоровая женщина - это здоровое будущее», - отмечают в учреждении.
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