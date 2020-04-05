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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:58302

В Сумах женская консультация в роддоме теперь работает еще и в субботу

КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» информирует, что кроме будних дней женская консультация будет работать и по субботам с целью увеличения шансов визита к специалистам для ежегодного скрининга здоровья.

«Мы понимаем, что большинство наших пациенток заняты в рабочие дни, а тем более в связи с демографическими изменениями в стране выросли и показатели гинекологической и перинатальной заболеваемости, поэтому приняли решение создать условия для посещения наших специалистов в выходной день, чтобы позаботиться о женщинах и сохранить их репродуктивное здоровье. Ведь здоровая женщина - это здоровое будущее», - отмечают в учреждении.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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