В Сумах женская консультация в роддоме теперь работает еще и в субботу КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» информирует, что кроме будних дней женская консультация будет работать и по субботам с целью увеличения шансов визита к специалистам для ежегодного скрининга здоровья.

«Мы понимаем, что большинство наших пациенток заняты в рабочие дни, а тем более в связи с демографическими изменениями в стране выросли и показатели гинекологической и перинатальной заболеваемости, поэтому приняли решение создать условия для посещения наших специалистов в выходной день, чтобы позаботиться о женщинах и сохранить их репродуктивное здоровье. Ведь здоровая женщина - это здоровое будущее», - отмечают в учреждении.