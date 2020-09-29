Ночью на Сумщине пожарные спасли лесной массив 7 октября в 2:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности вблизи с. Ивотка Ямпольского района.

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым и пламя на открытой территории. На место происшествия был направлен дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено сухую растительность на площади до 2 га. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные лесные насаждения.

В 2:47 возгорание локализовали, а в 4:27 - потратив на тушение более 4 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.