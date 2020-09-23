На Сумщине чиновнику дали 5 лет за получение взятки К 5 годам лишения свободы осужден заместитель начальника горрайонного управления Госпродпотребслужбы.

По публичному обвинению Ахтырской местной прокуратуры приговором Ахтырского горрайонного суда 5 октября заместитель начальника городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области признан виновным в получении неправомерной выгоды, а также мошенничестве (ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 190 УК Украины). Чиновник приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на два года и с конфискацией имущества.

Установлено, что обвиняемый обещал за 100 долларов США решить вопрос о непривлечении частного предпринимателя к административной ответственности по жалобе заявителя, хотя это противоречило его должностным обязанностям. Кроме того, за дальнейшее содействие предпринимательской деятельности бизнесмен должен был заплатить еще 200 долларов США. Задокументировано, что в сентябре 2018 года в собственном кабинете чиновник получил от предпринимателя оговоренную сумму.

Противоправную деятельность заместителя начальника городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области разоблачен по материалам Управления стратегических расследований Ахтырским отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.