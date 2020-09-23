На Сумщине чиновнику дали 5 лет за получение взятки

По публичному обвинению Ахтырской местной прокуратуры приговором Ахтырского горрайонного суда 5 октября заместитель начальника городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области признан виновным в получении неправомерной выгоды, а также мошенничестве (ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 190 УК Украины). Чиновник приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на два года и с конфискацией имущества.
Установлено, что обвиняемый обещал за 100 долларов США решить вопрос о непривлечении частного предпринимателя к административной ответственности по жалобе заявителя, хотя это противоречило его должностным обязанностям. Кроме того, за дальнейшее содействие предпринимательской деятельности бизнесмен должен был заплатить еще 200 долларов США. Задокументировано, что в сентябре 2018 года в собственном кабинете чиновник получил от предпринимателя оговоренную сумму.
Противоправную деятельность заместителя начальника городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области разоблачен по материалам Управления стратегических расследований Ахтырским отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 40-летнего гражданина Азербайджана, который ударил ножом своего родного брата....
За угон транспортного средства двое парней проведут за решеткой 7 и 5 лет....
Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 58-летнего мужчины, который лишил жизни 30-летнего знакомого....
Роменской местной прокуратурой в суде доказана вина 55-летнего мужчины в умышленном убийстве своего приятеля....
Служба безопасности Украины разоблачила чиновника Главного управления Нацполиции Сумщины на взятке за избежание уголовной ответственности местным жителем....