У Сумах відкрилась виставка живопису «З любов’ю до України»

Окрім цього, в експозиції представлені картини митця й на іншу тематику, та головним натхненням, взірцем та вчителем художника, як він сам зазначає, є натура, яка творить свої шедеври краще ніж природа.
Ознайомитись з роботами можна до 18 жовтня. Вхід вільний, але з дотриманням карантинних умов.
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