У Сумах відкрилась виставка живопису «З любов’ю до України»

Окрім цього, в експозиції представлені картини митця й на іншу тематику, та головним натхненням, взірцем та вчителем художника, як він сам зазначає, є натура, яка творить свої шедеври краще ніж природа.

Ознайомитись з роботами можна до 18 жовтня. Вхід вільний, але з дотриманням карантинних умов.