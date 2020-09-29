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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:01285

Полицейские Сумщины разыскали двух малолетних «путешественников»

Оба случая исчезновения маленьких детей произошли 6 октября в Недригайлове и в областном центре.

Семилетнего мальчика, которого работники полиции изъяли из неблагополучной семьи и временно поместили в больницу, искали почти 2 часа. Ребенок самовольно покинул медицинское учреждение и пошел на «прогулку». Нашли его неподалеку, в лесу - он еще не успел понять, что заблудился, и не испугался.

Шестилетнюю девочку нашли через полчаса после исчезновения. Юная сумчанка сначала играла во дворе своего дома, а потом «на минутку» пошла в соседний дом.

Работники полиции призывают взрослых быть более внимательными к малышам, и постоянно контролировать местонахождение детей и их безопасность. Находясь с ними в многолюдных местах, постоянно держите их за руку. На непредвиденный случай не лишним будет оставить в одежде ребенка закрепленную записку со своими контактными данными. Проинструктируйте малышей, как они должны действовать, если внезапно потеряются. Постарайтесь, чтобы ребенок знал и помнил свои данные и адрес проживания. И если уж так случилось, что ребенок все-таки попал в критическую ситуацию - немедленно звоните по спецлинии полиции «102»: чем скорее начнутся поиски юного «путешественника», тем больше шансов вернуться ему домой живым и невредимым. Поэтому соблюдайте эти простые правила, и пусть ваши детки будут здоровы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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