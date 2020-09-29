В Сумах появились борды и сити-лайты, которые объясняют функции депутатов В Сумах появились борды и сити-лайты с надписями «Депутат будет распоряжаться твоими деньгами», «Местные власти не повышает зарплаты и пенсии», «Ноль гривен - зарплата местного депутата» и другие.

Сделала это Сумская платформа реформ для того, чтобы объяснить горожанам суть работы и полномочий органов местного самоуправления и призвать к осознанного подхода к осуществлению выбора.

«Рядовой гражданин довольно мало разбирается в полномочиях различных ветвей и уровней власти. Это достаточно активно используется политтехнологами при планировании избирательных кампаний - избирателю» скармливают «то, что он хочет услышать», - говорит один из инициаторов Максим Корниенко.

Например, накануне выборов в 2015 году одной из публично озвученных и поддержанных требований местного бизнеса к кандидатам на должность городского головы Сум был ремонт участка трассы «Киев-Сумы», который находится не то что не в черте города, а также вне территории области.

Всего разместили пять различных сюжетов на 10 билбордах и 10 ситилайтах. Размещать новые сюжеты будут в течение месяца, пишет Суспільне.