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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24990

В Сумах перенесли открытие «Романтики»

Анонсированное на сегодня открытие обновленного МЦ «Романтика» перенесли.

За 3 часа до "открытия"

Фото Эрики Шпанцевой

Пока на завтра, на те же 16.00. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

Перенос связан с похоронами погибших в авиакатастрофе под Чугуевым курсантов, которые проходят сегодня в разных городах Украины.

Общество МЦ Романтика

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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