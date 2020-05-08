В Сумах перенесли открытие «Романтики»

За 3 часа до "открытия"
Пока на завтра, на те же 16.00. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Перенос связан с похоронами погибших в авиакатастрофе под Чугуевым курсантов, которые проходят сегодня в разных городах Украины.
На 7 октября в Сумах назначено открытие капитально отремонтированного здания МЦ «Романтика»....
10 июня прошла совещание по вопросу благоустройства территории вокруг МЦ «Романтика»....
Об этом сегодня, 27 мая, на сессии Сумского горсовета сообщил мэр Сум Александр Лысенко....
Сегодня, 20 мая, на сессии Сумского горсовета рассматривался проект решения «Про розгляд електронної петиції Голуба Івана Олеговича «Романтика - новий...
Подтопление в молодежном центре «Романтика» будут устранять за деньги подрядчика....