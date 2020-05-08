В Сумах перенесли открытие «Романтики» Анонсированное на сегодня открытие обновленного МЦ «Романтика» перенесли.

Пока на завтра, на те же 16.00. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Перенос связан с похоронами погибших в авиакатастрофе под Чугуевым курсантов, которые проходят сегодня в разных городах Украины.