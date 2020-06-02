Появилось видео ликвидации пожара в доме, где был обнаружен труп человека (видео) 7 октября в 5:53 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о сильном задымлении на лестничной клетке 5-этажного жилого дома по ул. Римского-Корсакова в Сумах.

На место происшествия выезжал дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части. Горение происходило в 3-комнатной квартире на 5-м этаже. Чтобы оперативно добраться до эпицентра пожара пришлось использовать выдвижную автолестницу. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Проведя разведку, было установлено, что в помещении горит мусор, а огонь начал распространяться на вещи домашнего обихода. В комнате, где происходило горение, обнаружили тело мужчины (1960 г.р.) без признаков жизни.

В 6:25 пожар был локализован, в 6:56 ликвидировали и предотвратили переброску огня на соседние квартиры.

Допустимая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Всего на месте происшествия работало 12 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.