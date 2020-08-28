Сумской биатлонист выиграл чемпионат Украины Сегодня, 7 октября, в Чернигове стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров.

В первый день бежали спринты. В мужской части победу одержал наш Дмитрий Грущак. Евгений Ивченко был пятым, Роман Боровик – седьмым, Александр Родителев – восьмым, Сергей Супрун – девятым. В женской победу одержала младшая сестра уроженки Сум Анастасии Меркушиной Саша. Лучшей среди наших была Екатерина Свынаренко – 8-е место, замкнула десятку Ксения Кравченко.