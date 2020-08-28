Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20129

Сумской биатлонист выиграл чемпионат Украины

Сегодня, 7 октября, в Чернигове стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров.

В первый день бежали спринты. В мужской части победу одержал наш Дмитрий Грущак. Евгений Ивченко был пятым, Роман Боровик – седьмым, Александр Родителев – восьмым, Сергей Супрун – девятым. В женской победу одержала младшая сестра уроженки Сум Анастасии Меркушиной Саша. Лучшей среди наших была Екатерина Свынаренко – 8-е место, замкнула десятку Ксения Кравченко.

Спорт Летний биатлон

По тематике

Сумские биатлонисты с «серебром» чемпионата Украины
26.09.2020 16:44

Сумские биатлонисты с «серебром» чемпионата Украины

В Чернигове завершился чемпионат Украины по летнему биатлону....

Уроженцы Сумщины продолжают собирать медали летнего чемпионата Украины по биатлону
25.09.2020 13:33

Уроженцы Сумщины продолжают собирать медали летнего чемпионата Украины по биатлону

В Чернигове продолжается чемпионат Украины по летнему биатлону....

Сумские биатлонисты продолжают собирать медали летнего чемпионата Украины
23.09.2020 17:56

Сумские биатлонисты продолжают собирать медали летнего чемпионата Украины

В Чернигове продолжается чемпионат Украины по летнему биатлону....

Сумской биатлонист с «серебром» чемпионата Украины
22.09.2020 15:57

Сумской биатлонист с «серебром» чемпионата Украины

Сегодня, 22 сентября, в Чернигове стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону....

Сумские биатлонисты в призах на чемпионате Украины
28.08.2020 10:12

Сумские биатлонисты в призах на чемпионате Украины

В Чернигове продолжается чемпионат Украины по летнему биатлону среди юношей и девушек памяти ЗТУ Б.М. Зорина....

Новости

На Сумщине уже 5885 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: подробности
Сегодня 09:03
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
Чего ждать сумчанам от погоды до конца недели?
Сегодня 15:29
Сумской биатлонист выиграл чемпионат Украины
Сегодня 15:20
Сумы - в трауре по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевым
Сегодня 15:05
Появилось видео ликвидации пожара в доме, где был обнаружен труп человека (видео)
Сегодня 14:40
У Сумах відкрилась виставка живопису «З любов’ю до України»
Сегодня 14:30
В Сумах перенесли открытие «Романтики»
Сегодня 14:24
В Сумах появились борды и сити-лайты, которые объясняют функции депутатов
Сегодня 14:16
Полицейские Сумщины разыскали двух малолетних «путешественников»
Сегодня 14:01
На Сумщине чиновнику дали 5 лет за получение взятки
Сегодня 13:54
Ночью на Сумщине пожарные спасли лесной массив
Сегодня 13:46
view counter

Статьи

Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
29.09.2020 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
29.09.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.