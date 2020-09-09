Чего ждать сумчанам от погоды до конца недели?

8 - 9 октября: переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +9 .. + 14 °С. днем +17 .. + 22 °С.
10 - 11 октября: переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +7 .. + 12 °С. днем +15 .. + 20 °С.
В течение следующей недели погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона с востока....
В пятницу и на выходных на Сумщине сохранится неустойчивая, умеренно теплая погода....
В субботу в Сумской области будет тепло и сухо, в воскресенье характер погоды изменится, ожидается порывистый ветер, днем кратковременный дождь,...
Антициклон Manfred принесет на следующей неделе настоящее «бабье лето»....
До конца недели и на выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....