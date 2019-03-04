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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:55192

На Сумщине отремонтировали участок дороги Краснополье - КПП «Покровка»

На автомобильной дороге Т-19-18 Краснополье - КПП «Покровка» восстановлено 2,8 км дорожного покрытия.

По информации Службы автомобильных дорог в Сумской области, на этом участке дороги выполнялись работы по фрезерованию существующего покрытия, обустройству выравнивающего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, обустройство верхнего слоя покрытия.

Также ремонтные бригады работали над укреплением обочин, установлением дорожных знаков и нанесением разметки.

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