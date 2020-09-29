В Сумском хозяйственном суде еще двое заболели COVID-19 У сотрудников аппарата Хозяйственного суда Сумской области обнаружили COVID-19.

Два человека сообщило руководство суда о получении положительного результата ПЦР-теста. Сейчас они проходят лечение в домашних условиях.

Сообщение от эпидемиологической службы не поступало, информация о подтвержденных результата теста поступила от самих работников.

Один сотрудник уже выздоровел и получил отрицательный результат теста.

Вниманию граждан, которые приходят в суд. Просим воздержаться от посещения суда без крайней необходимости и потребности, когда участие в судебном заседании не является обязательным.

Посещая суд соблюдать меры эпидемиологической безопасности, используя защитные маски.

Кроме того, напоминаем о возможности альтернативных способов обращения в суд:

- через подсистему «Электронный суд»;

- на официальный электронный адрес суда: inbox@su.arbitr.gov.ua;

- письмом на почтовый адрес: г. Сумы, проспект Т.Шевченко, 18/1, 40011;

Получить информацию о движении дела можно на официальном сайте суда https://su.arbitr.gov.ua/sud5021/.

Телефон суда: (0542) 775-722.