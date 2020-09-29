В Сумском хозяйственном суде еще двое заболели COVID-19

Два человека сообщило руководство суда о получении положительного результата ПЦР-теста. Сейчас они проходят лечение в домашних условиях.
Сообщение от эпидемиологической службы не поступало, информация о подтвержденных результата теста поступила от самих работников.
Один сотрудник уже выздоровел и получил отрицательный результат теста.
Вниманию граждан, которые приходят в суд. Просим воздержаться от посещения суда без крайней необходимости и потребности, когда участие в судебном заседании не является обязательным.
Посещая суд соблюдать меры эпидемиологической безопасности, используя защитные маски.
Кроме того, напоминаем о возможности альтернативных способов обращения в суд:
- через подсистему «Электронный суд»;
- на официальный электронный адрес суда: inbox@su.arbitr.gov.ua;
- письмом на почтовый адрес: г. Сумы, проспект Т.Шевченко, 18/1, 40011;
Получить информацию о движении дела можно на официальном сайте суда https://su.arbitr.gov.ua/sud5021/.
Телефон суда: (0542) 775-722.