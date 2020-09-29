В Сумах патрульные разыскали виновника ДТП, который покинул место аварии «Спешил, потому и уехал. И повреждения были незначительны», - именно так объяснил автопроисшествие, которое произошло на улице Соборной, 46-летний водитель автомобиля Opel Vectra.

Мужчина, двигаясь задним ходом на своей машине, не убедился в безопасности и совершил наезд на припаркованный автомобиль Volvo. С места ДТП он уехал.

Однако ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения на соседнем здании. Поэтому разыскали его патрульные достаточно быстро. На гражданина инспекторы составили два протокола: по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП, но и по ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП. Материалы переданы в суд.

Уважаемые водители! Будьте осмотрительны и следуйте ПДД! Только с начала года на территории Сум произошло почти 170 ДТП, в которых один из участников оставил место происшествия. Патрульные разыскали более 150 таких водителей и составили на них не только административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), но и по ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП.