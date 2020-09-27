Сумские команды сыграли в аматорском кубке

ФК «Виктория» в Николаевке принимала глуховский «Велетень» и уверенно выиграла 2:0. ФК «Сумы» в гостях сыграл в ничью 1:1 с чемпионом Луганщины ФК «Скиф» из Шульгинки.
Ответные матчи пройдут через неделю.
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