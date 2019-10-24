На Сумщине оправдали силовиков, которых обвиняли в прессовании майдановцев Прокурор не предоставил суду ни одного надлежащего и допустимого доказательства вины обвиняемых. Результат - оправдательный приговор.

Сегодня, 7 октября, Белопольским районным судом принято оправдательный приговор в отношении бывших прокурора прокуратуры г. Сумы С. и следовтеля следственного отдела Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области П., обвиняемых по части 2 статьи 372 Уголовного кодекса Украины.

Суд пришел к выводу, что надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение виновности обвиняемых в совершении инкриминируемого им преступления стороной обвинения не представлено.

Учитывая вышеизложенное, суд постановил:

- гражданина С. признать невиновным в предъявленном обвинении по части 2 статьи 372 УК Украины и оправдать в связи с недоказанностью его виновности в совершении указанного преступления;

- гражданку П. признать невиновной в предъявленном обвинении по части 2 статьи 372 УК Украины и оправдать в связи с недоказанностью ее виновности в совершении указанного преступления.

Для информации: бывший прокурор прокуратуры г. Сумы С. обвинялся в том, что своими умышленными действиями, которые заключались в привлечении 27 января 2014 года заведомо невиновных Т.А., Т.Ю. и 28 января 2014 года заведомо невиновного К. к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также сопряженное с другой фальсификацией, совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 372 УК Украины.

Бывший следователь следственного отдела Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области П. обвинялась в том, что своими умышленными действиями, которые заключались в привлечении 27 января 2014 года заведомо невиновного Т. к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также сопряженное с другой фальсификацией, совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 372 УК Украины.