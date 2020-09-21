В Сумах усилят карантин: маски снова станут повсеместны

На нем обсуждались карантинные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
В частности члены комиссии предлагают ввести общий масочный режим; обеспечить осуществление ежедневного контроля за выполнением на коммунальном и частном пассажирском транспорте противоэпидемических мероприятий, в том числе за осуществлением дезинфекции транспортных средств; увеличить количество мобильных групп по контролю за соблюдением требований действующего законодательства Украины о введении карантинных мероприятий работающими объектами и населением.
А еще рекомендуют в случае систематических нарушений карантинных мероприятий субъектами предпринимательства сферы торговли и ресторанного хозяйства (при наличии трех составленных административных протоколов за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями»), выносить на рассмотрение исполнительного комитета вопрос о временном прекращении их работы к ослаблению уровня эпидемической опасности.
Также городская комиссия ТЭБ и ЧС считает необходимым проведение в трехдневный срок, начиная с 12 октября, дезинфекции мест общего пользования в жилых домах (далее - в соответствии с утвержденными графиками) и на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от форм собственности и подчинения, и с 8 октября установление ограничений на прием и обслуживание физических и юридических лиц субъектами хозяйствования, учреждениями обеспечивающих жизнедеятельность города.
Решение комиссии должно быть утверждено исполкомом.
Протокол заседания здесь.
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alewtinavoloshkin
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Valentina1
Пока дети ходят в школы, в которых неизвестно сколько народу заражено, потому как это тайна, все эти масочные режимы до одного места. Надо хоть на время закрыть рассадники - садики, школы и кабаки. Все остальные "инициативы" - выколачивание денег - на штрафы, дезинфекции, лечение и т.д. ... Ну до выборов вряд ли чего-то сдвинется.