В Сумах усилят карантин: маски снова станут повсеместны Сегодня, 7 октября, прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На нем обсуждались карантинные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности члены комиссии предлагают ввести общий масочный режим; обеспечить осуществление ежедневного контроля за выполнением на коммунальном и частном пассажирском транспорте противоэпидемических мероприятий, в том числе за осуществлением дезинфекции транспортных средств; увеличить количество мобильных групп по контролю за соблюдением требований действующего законодательства Украины о введении карантинных мероприятий работающими объектами и населением.

А еще рекомендуют в случае систематических нарушений карантинных мероприятий субъектами предпринимательства сферы торговли и ресторанного хозяйства (при наличии трех составленных административных протоколов за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями»), выносить на рассмотрение исполнительного комитета вопрос о временном прекращении их работы к ослаблению уровня эпидемической опасности.

Также городская комиссия ТЭБ и ЧС считает необходимым проведение в трехдневный срок, начиная с 12 октября, дезинфекции мест общего пользования в жилых домах (далее - в соответствии с утвержденными графиками) и на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от форм собственности и подчинения, и с 8 октября установление ограничений на прием и обслуживание физических и юридических лиц субъектами хозяйствования, учреждениями обеспечивающих жизнедеятельность города.

Решение комиссии должно быть утверждено исполкомом.

Протокол заседания здесь.