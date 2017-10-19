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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:04297

По факту выброса аммиака под Сумами открыли дело

По факту выброса аммиака сегодня, 7 октября, на станции Торопиловка под Сумами открыли уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Науменко.

«В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства выброса аммиака, который произошел на станции Торопиловка. В единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины», сообщила она в Фейсбуке.

Право Аммиак

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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