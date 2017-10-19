По факту выброса аммиака под Сумами открыли дело

Об этом сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Науменко.
«В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства выброса аммиака, который произошел на станции Торопиловка. В единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины», сообщила она в Фейсбуке.
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