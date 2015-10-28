Cумщина попрощалася з юним льотчиком Жителі області в жалобі за військовиками та курсантами Харківського національного університету Повітряних Сил імені І. Кожедуба, які загинули під час катастрофи літака АН-26Ш біля Чугуєва.

Голова Сумської облдержадміністрації Роман Грищенко взяв участь у прощальних заходах за загиблим курсантом, жителем Шосткинського району Олександром Бойком.

«Сьогодні ми проводжаємо в останню путь юного сокола, життя якого обірвалося, на жаль, так рано. Олександр вибрав собі непросту і дуже небезпечну професію, – зазначив Роман Грищенко. – У військових є таке повір’я, що першими Всевишній забирає кращих. Олександр був саме таким. І десь звідти, з небес, він буде захищати нас як мріяв до цього часу. Родино, прийміть найщиріші слова скорботи. Слава Герою!».