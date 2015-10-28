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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:26249

Cумщина попрощалася з юним льотчиком

Жителі області в жалобі за військовиками та курсантами Харківського національного університету Повітряних Сил імені І. Кожедуба, які загинули під час катастрофи літака АН-26Ш біля Чугуєва.

Голова Сумської облдержадміністрації Роман Грищенко взяв участь у прощальних заходах за загиблим курсантом, жителем Шосткинського району Олександром Бойком.

«Сьогодні ми проводжаємо в останню путь юного сокола, життя якого обірвалося, на жаль, так рано. Олександр вибрав собі непросту і дуже небезпечну професію, – зазначив Роман Грищенко. – У військових є таке повір’я, що першими Всевишній забирає кращих. Олександр був саме таким. І десь звідти, з небес, він буде захищати нас як мріяв до цього часу. Родино, прийміть найщиріші слова скорботи. Слава Герою!».

 
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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