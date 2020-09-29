Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:34183

Конотопський краєзнавчий музей відзначив 120-річчя

Конотопський міський краєзнавчий музей ім. О.М. Лазаревського сьогодні, 7 жовтня, відзначив 120-у річницю створення.

У 1899 році спеціальна комісія Конотопського земства обрала своїм членом історика, відомого дослідженнями Лівобережної України Олександра Матвійовича Лазаревського, на той час гласного Конотопської думи. За його проектом сесія Земського зібрання доручила управі опрацювати документ, який ініціював створення при Конотопському земстві історичного музею та архіву. У 1-й половині 1900 року проект Конотопського повітового земського історичного музею надрукував часопис «Киевская старина», згідно з яким у музей мали увійти не лише історичні пам'ятки, але й мистецькі твори: ікони, картини, вироби декоративно-ужиткового мистецтва. На початку вересня 1900 року земське зібрання схвалило проект, відтак 26 вересня (7 жовтня за нов. ст.) 1900 року в одній із кімнат земського будинку був відкритий перший конотопський музей. Обов'язки завідувача закладу конотопське земство поклало на Н. П. Кандибу.

Безумовно, що за значний проміжок часу Конотопський музей став одним із найкращих музеїв Сумської області, важливим осередком вивчення й збереження нашого славного минулого, написав у фейсбуці сумський краєзнавець Олег Корнієнко.

Общество

Новости

В Сумах усилят карантин: маски снова станут повсеместны 2
Сегодня 17:56
На Сумщине уже 5885 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: подробности 1
Сегодня 09:03
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо 1
30.09.2020 20:09
В Сумской ОГА утверждают, что выброс аммиака под Сумами не несет опасности
Сегодня 19:56
Конотопський краєзнавчий музей відзначив 120-річчя
Сегодня 19:34
Cумщина попрощалася з юним льотчиком
Сегодня 19:26
По факту выброса аммиака под Сумами открыли дело
Сегодня 19:04
На Сумщине оправдали силовиков, которых обвиняли в прессовании майдановцев 1
Сегодня 17:48
В Сумах начался повторный суд над взрывателем «Луны»
Сегодня 17:38
Под Сумами произошел выброс аммиака 1
Сегодня 17:18
Сумские команды сыграли в аматорском кубке 1
Сегодня 16:54
В Сумах патрульные разыскали виновника ДТП, который покинул место аварии 1
Сегодня 16:47
view counter

Статьи

ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень
Сегодня 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
29.09.2020 12:51
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.