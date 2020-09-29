Конотопський краєзнавчий музей відзначив 120-річчя Конотопський міський краєзнавчий музей ім. О.М. Лазаревського сьогодні, 7 жовтня, відзначив 120-у річницю створення.

У 1899 році спеціальна комісія Конотопського земства обрала своїм членом історика, відомого дослідженнями Лівобережної України Олександра Матвійовича Лазаревського, на той час гласного Конотопської думи. За його проектом сесія Земського зібрання доручила управі опрацювати документ, який ініціював створення при Конотопському земстві історичного музею та архіву. У 1-й половині 1900 року проект Конотопського повітового земського історичного музею надрукував часопис «Киевская старина», згідно з яким у музей мали увійти не лише історичні пам'ятки, але й мистецькі твори: ікони, картини, вироби декоративно-ужиткового мистецтва. На початку вересня 1900 року земське зібрання схвалило проект, відтак 26 вересня (7 жовтня за нов. ст.) 1900 року в одній із кімнат земського будинку був відкритий перший конотопський музей. Обов'язки завідувача закладу конотопське земство поклало на Н. П. Кандибу.

Безумовно, що за значний проміжок часу Конотопський музей став одним із найкращих музеїв Сумської області, важливим осередком вивчення й збереження нашого славного минулого, написав у фейсбуці сумський краєзнавець Олег Корнієнко.