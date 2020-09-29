На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщил владелец, который, проснувшись, почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Пустовойтовка.
По прибытию на место происшествия было установлено, что огнем охвачено кровля по всей площади и перекрытие на площади до 70 кв. м. Образовалась угроза распространения пламени на остальные части дома и на расположенную рядом хозяйственную постройку. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 1 км от очага горения.
В 1:44 возгорание локализовали, а в 3:18 - потратив на тушение более 10 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Пустовойтовка, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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