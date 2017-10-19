В Сумской ОГА утверждают, что выброс аммиака под Сумами не несет опасности Концентрация аммиака в воздухе являются предельно допустимой и не несет угрозы жизни и здоровью жителям Степановки.

Об этом заявил, ссылаясь на информацию Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, директор Департамента гражданской защиты Александр Милаш.

«Неподалеку железнодорожной станции Торопиловка Сумской области произошла утечка аммиака. Звонков в аварийно-спасательные службы области об этой ситуации не поступало, о таком факте стало известно из соцсетей, - рассказал Александр Милаш. - Сразу же на место происшествия выехали представители Нацполиции, Главного управления ГСЧС Украины в Сумской области и Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины. По информации директора лабораторного центра Владимира Збаражского, концентрация аммиака в воздухе является предельно допустимой и не несет угрозы жизни и здоровью жителям Степановки или других населенных пунктов области».