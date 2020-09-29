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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:16227

В Тростянце начинается строительство солнечной электростанции

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Тротсянца Юрий Бова.

«Долгожданное событие произошло.

В Тростянце начинается строительство солнечной станции на площади 9 гектаров!

Немецкие инвесторы уже завозят солнечные панели на площадку. 32 фуры груза в целом.

Через считанные дни около 50 рабочих начнут работы.

Напомню, что ООО «Грин Глобал Энерджи», зарегистрированная в Тростянце, арендует три земельных участка общей площадью 9,0619 га с 11 апреля 2017 года. За период с 11 апреля 2017 по 1 октября 2020 года уже оплачено арендной платы за землю в городской бюджет в сумме 658,6 тыс. грн.

Также компания получила все необходимые разрешения на проведение работ и лицензии.

Через два месяца станцию планируют сдать в эксплуатацию.

И это не последние хорошие новости от наших иностранных инвесторов», - написал он.

Экономика
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