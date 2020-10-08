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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине обновился коронавирусный рекорд

По состоянию на 8 октября на Сумщине 6197 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 312 человек – это рекорд! (Сумы - 205, Шостка – 18, Конотоп - 6, Ромны – 11, Ахтырка – 17, Лебедин - 4, Белопольский р-н - 7, Краснопольский р-н - 1, Лебединский р-н - 1, Недригайловский р-н - 2, Ахтырский р-н - 3, Роменский р-н - 5, Сумской р-н - 28, Тростянецкий р-н - 2, Шосткинский р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 88 летальных случаев, из них 1 - за прошедшие сутки (Сумской р-н).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 2134 человека, из них за минувшие сутки - 67 (Сумы - 49, Ахтырка - 1, Глухов - 1, Лебедин - 6, Белопольский р-н - 1, Бурынский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 1, Лебединский р-н - 2, Путивльский р-н - 1, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 3976 случаи заболевания, в Сумском районе - 433, Белопольский район - 146, Бурынский район - 34, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 42, Глуховский район – 27, г. Конотоп - 278, Конотопский район - 64, Краснопольский р-н - 56, Кролевецкий район - 117, г. Лебедин - 122, Лебединский р-н – 22, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 101, г. Ахтырка - 153, Ахтырский р-н - 39, Путивльский район – 17, г. Ромны - 167, Роменский район - 80, Середина-Будский р-н - 39, Тростянецкий район - 102, г. Шостка - 145, Шосткинский р-н – 12, Ямпольский р-н - 10.

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