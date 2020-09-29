Жена и дочь мэра Сум переболели коронавирусом Об этом в своем стриме на Фейсбуке сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, он две недели был на самоизоляции из-за болезни у жены и дочери. При этом сам он, находясь рядом с ними, не заболел.