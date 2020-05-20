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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:57145

В Сумах уже заработала «Романтика»

Об этом сегодня, 8 октября, во время стрима в Фейсбуке сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам «муниципальный культурно-развлекательный центр «Романтика» был готов уже месяц назад, однако пока работали над входной группой – плитка, газоны… Дальше продолжат работы над благоустройством сквера и обустройством парковки за «Романтикой».

По словам мэра, это уже не просто молодежный центр, это многопрофильный центр, многофункциональный: «Тут будут заниматься и дети, и юношество, и взрослые отдыхать. Будут проводиться выставки, конференции. Будут тренировки и соревнования для спортсменов. Есть залы для тренировок. Уже сегодня дети, думаю, тут начнут тренироваться. Большой концерт-холл на втором этаже. По четвергам мы планирует проводить мероприятия для людей почтенного возраста. Все мероприятия будут проводиться бесплатно. С 9 утра «Романтика» уже открыта, на первом этаже проводится выставка, на которой можно увидеть, как было и как стало».

Кроме того, он сообщил, что уже завтра в заведении состоится первое большое мероприятие - «СтудМис Сумщины».

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