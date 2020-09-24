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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:09955

Мэр Сум анонсировал массовый масочный режим

Мэр Сум Александр Лысенко рассказал о решениях комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом он сообщил сегодня, 8 октября, во время стрима в Фейсбуке.

По его словам, сегодня после обеда будет проведено заседание исполкома, на котором будет принято решение о 100-процентном обязательном масочном режиме на территории Сум, по всех заведениях, будет ограничение на проведение массовых мероприятий, будет увеличено количество групп, которые будут проверять работу заведений питания и отдыха всех форм собственности и транспорт. Он анонсировал закрытие заведений в случае системных нарушений (больше трех раз). Число таких групп будет увеличено в 10 раз – с 3 до 30.

Общество Карантин

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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