Мэр Сум анонсировал массовый масочный режим Мэр Сум Александр Лысенко рассказал о решениях комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом он сообщил сегодня, 8 октября, во время стрима в Фейсбуке.

По его словам, сегодня после обеда будет проведено заседание исполкома, на котором будет принято решение о 100-процентном обязательном масочном режиме на территории Сум, по всех заведениях, будет ограничение на проведение массовых мероприятий, будет увеличено количество групп, которые будут проверять работу заведений питания и отдыха всех форм собственности и транспорт. Он анонсировал закрытие заведений в случае системных нарушений (больше трех раз). Число таких групп будет увеличено в 10 раз – с 3 до 30.