Мэр Сум анонсировал массовый масочный режим

Об этом он сообщил сегодня, 8 октября, во время стрима в Фейсбуке.
По его словам, сегодня после обеда будет проведено заседание исполкома, на котором будет принято решение о 100-процентном обязательном масочном режиме на территории Сум, по всех заведениях, будет ограничение на проведение массовых мероприятий, будет увеличено количество групп, которые будут проверять работу заведений питания и отдыха всех форм собственности и транспорт. Он анонсировал закрытие заведений в случае системных нарушений (больше трех раз). Число таких групп будет увеличено в 10 раз – с 3 до 30.
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