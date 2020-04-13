По его словам, в связи с распространением коронавирусной инфекции с понедельника в Сумах начнется повсеместная дезинфекция мест массового скопления людей, подъездов, остановок, разного рода заведений…
В связи с осложнением эпидемической ситуации в Тростянецкой громаде, сегодня на совещании городской голова Юрий Бова дал поручение коммунальным службам...
Мэр Александр Лысенко поручил приостановить обработку улиц дезинфицирующими раствором гипохлорида натрия....
Сумской «Электроавтотранс» проверяли на соблюдение карантинных мероприятий...
Сумские улицы дезинфицируют хлорным раствором. Такой ответ 23 апреля поступил от КП «Горводоканал» на запрос....
Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания поручил департаменту инфраструктуры города постоянно информировать сумчан о дезинфекции дорог....