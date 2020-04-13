С понедельника в Сумах начнется повсеместная дезинфекция Об этом сегодня, 8 октября, во время стрима в Фейсбуке сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, в связи с распространением коронавирусной инфекции с понедельника в Сумах начнется повсеместная дезинфекция мест массового скопления людей, подъездов, остановок, разного рода заведений…